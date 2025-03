An einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Dahme-Spreewald brennt ein Balkon. Die Einsatzkräfte können verhindern, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergreifen.

Mittenwalde - Ein brennender Balkon an einem Mehrfamilienhaus in Mittenwalde (Landkreis Dahme-Spreewald) hat für einen Feuereinsatz gesorgt. Die Einsatzkräfte seien am Vormittag alarmiert worden, rund 30 Minuten später sei der Brand gelöscht gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage.

Die Flammen hätten nicht auf das Wohnhaus übergegriffen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Zur Brandursache konnte der Sprecher keine Angaben machen. Zunächst hatte die „Märkische Allgemeine“ berichtet.