Weyhe - Polizeibeamte sind in Weyhe (Kreis Diepholz) auf einen Brand in einem Haus direkt neben ihrer Dienststelle aufmerksam geworden. Zusammen mit der Feuerwehr brachten die Beamten drei Menschen aus dem Haus in Sicherheit, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Sie wurden im Anschluss auf der Polizeidienststelle versorgt. Das Feuer war ersten Erkenntnissen zufolge in der Großküche eines Cateringbetriebs ausgebrochen. Warum das Feuer in der Nacht ausgebrochen war, blieb zunächst unklar.