Rettungseinsatz in der Berliner Residenzstraße: Die Feuerwehr wird nachmittags zu einem Brand alarmiert und bringt mehrere Personen vor den Flammen in Sicherheit.

Berlin - Die Berliner Feuerwehr hat mehrere Menschen vor einem Brand gerettet. Das Feuer war in einem Mehrfamilienhaus in Reinickendorf ausgebrochen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Insgesamt seien sieben Menschen in Sicherheit gebracht worden. Davon wurde eine Person vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, um eine Rauchvergiftung auszuschließen.

In dem Gebäude in der Residenzstraße hätten Einrichtungsgegenstände auf einer Fläche von etwa 30 Quadratmetern gebrannt, sagte der Feuerwehrsprecher. Die Brandursache ist noch unklar. Rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz.