Im achten Stock eines Hochhauses in Magdeburg brennt es am Mittwochabend aus einer Wohnung. Ein Mensch musste gerettet werden.

Magdeburg - Die Feuerwehr hat einen Menschen aus einem brennenden Hochhaus in Magdeburg gerettet. Als die Einsatzkräfte am frühen Mittwochabend eintrafen, sei dichter, schwarzer Rauch aus einer Wohnung im achten Stock gedrungen, teilte das Amt für Brandschutz mit.

Die gerettete Person sei mit Verdacht auf Rauchgasentwicklung in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Der Brand habe gelöscht werden können. Die Polizei ermittle nun, warum es in der Wohnung gebrannt hatte.