  3. Brände: Feuerwehr rettet Menschen aus brennender Wohnung in Chemnitz

Die Feuerwehr rückt zu einer brennenden Wohnung in Chemnitz an. Vor Ort müssen die Feuerwehrleute zwei Menschen mit Hilfe einer Drehleiter vor den Flammen retten.

Von dpa 18.09.2025, 08:18
Ein 40-Jähriger kam ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Ein 40-Jähriger kam ins Krankenhaus. (Symbolbild) Marcel Kusch/dpa

Chemnitz - Die Feuerwehr hat zwei Menschen in Chemnitz mit einer Drehleiter aus einer brennenden Wohnung gerettet. Ein 40-Jähriger kam am Mittwochabend mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei Chemnitz mitteilte. Noch sei unklar, was das Feuer in der Wohnung ausgelöst habe. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ein Ermittler soll die Wohnung nun untersuchen.