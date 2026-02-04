Eine Einheit der Feuerwehr ist auf dem Weg zu einem Einsatz, als es plötzlich kracht. Ein Mann wird dabei schwer verletzt. War das Winterwetter schuld?

Halle/Saale - Ein Feuerwehr-Fahrzeug ist bei einer Einsatzfahrt in Halle/Saale mit einem Auto zusammengestoßen - zehn Menschen wurden verletzt. Eine Person habe schwere Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Aktuellen Angaben zufolge kam es zu dem Unfall am Dienstagabend auf einer Kreuzung. Die Ursache ist noch unklar. Das aktuelle Winterwetter könne jedoch Teil der Erklärung sein, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Das Feuerwehrauto war laut Polizei mit Blaulicht zu einem Einsatz unterwegs. Acht Einsatzkräfte wurden leicht verletzt. Auch der 82-jährige Fahrer des Autos erlitt leichte Verletzungen. Sein ein Jahr jüngerer Beifahrer wurde in dem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird aktuell auf 60.000 Euro geschätzt.