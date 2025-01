Im Landkreis Bautzen rückten Rettungskräfte zu einem vermeintlichen Einsatz in einem Mehrfamilienhaus an. Die löschten jedoch keinen Brand, sondern kümmerten sich nur um eine im Backofen verbrannte Pizza. (Archivfoto)

Arnsdorf - Eine im Backofen verbrannte Pizza hat in der Nacht im Landkreis Bautzen zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt. Ein 27-Jähriger hatte die Pizza nach dem Nachhausekommen in den Herd geschoben und war dann eingeschlafen, wie die Polizei in Görlitz mitteilte. Die starke Rauchentwicklung habe dann den Einsatz in Arnsdorf ausgelöst - allein 45 Feuerwehrkräfte aus fünf Orten waren angerückt.

Ein Feuer habe sich nicht entfacht, die Wohnung habe nur gründlich gelüftet werden müssen. Der Mann blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab 0,56 Promille, wie es hieß. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.