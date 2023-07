Bad Blankenburg - Bei einem Kellerbrand im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist ein Feuerwehrmann verletzt worden. Das betroffene Mehrfamilienhaus in Bad Blankenburg wurde evakuiert und ist derzeit nicht bewohnbar, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Der Feuerwehrmann wurde am Dienstagabend mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens waren zunächst nicht bekannt.