In Haldensleben fliegen ein Stein und ein Feuerwerkskörper in eine Wohnung. Der Bewohner wird bei der Explosion der Pyrotechnik verletzt. Was ist bislang bekannt?

Haldensleben - Ein Mann ist in Haldensleben (Landkreis Börde) durch einen Feuerwerkskörper verletzt worden, der in seine Wohnung geworfen wurde. In die Wohnung des 25-Jährigen flog in der Nacht zunächst ein Stein durch ein Fenster und beschädigte dieses - danach folgte der Feuerwerkskörper, wie die Polizei mitteilte.

Beim Versuch, die Pyrotechnik zu entfernen, explodierte sie und verletzte den Mann. Er kam ins Krankenhaus. Die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus wurde beschädigt. Im Rahmen der Fahndung gerieten drei Personen ins Visier der Polizei. Ein Tatzusammenhang werde geprüft. Das Tatmotiv sei Gegenstand der Ermittlungen.