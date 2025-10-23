Oberwiesenthal - Die Fichtelberg-Schwebebahn hat wegen des starken Windes den Betrieb eingestellt. Das teilte der Betreiber auf seiner Homepage mit. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Morgen vor Sturmböen auf dem Fichtelberg gewarnt. Auch über andere Teile Deutschlands zieht ein Sturm. Auf dem Brocken im Harz drohen sogar Orkanböen. Die Seilbahn verbindet den Kurort Oberwiesenthal mit dem 1.215 Meter hohen Fichtelberg.