Maren Kroymann hat sich für neue Sketche Personal vom Privat-TV geborgt. Reality-Größen mussten Text lernen, Szenen wiederholen: „Das war für die Kolleginnen und Kollegen eine echte Herausforderung.“

Berlin - Die Kabarettistin und Fernsehkomikerin Maren Kroymann (76) hat nur die besten Erinnerungen an einen Kamera-Flirt mit Realitystar Filip Pavlović (31). „Filip Pavlović hat eine sensationelle Tanznummer hingelegt“, sagte die Berlinerin der Deutschen Presse-Agentur über den „Bachelor in Paradise“-Star. „Er sollte so einen Lapdance machen. Wie er sich entäußert hat, wie er sich ungeniert in diese Choreographie reingeschmissen hat, war großartig.“

Im Rahmen eines Reality-Schwerpunkts der Satire-Serie „Kroymann“ spielten die zwei eine Verführungsszene in einer Kuppelshow nach. Kroymann zeigte sich beeindruckt von Pavlovićs Auftritt: „Du merkst, das ist ein Superprofi, der die Regeln des Genres verinnerlicht hat. Und weil er sich zuwendet als Mensch, konnte er die Situation auch gut spielen.“ Sie habe „geradezu Bewunderung für alle, die da in einem für sie fremden Genre mitmachen“, gehabt.

„Das ist ja nicht dieses "Ich rede, was mir gerade einfällt"“, so Kroymann. „Es gibt Texte, die du können musst. Manche Szenen müssen oft wiederholt werden. Das war für die Kolleginnen und Kollegen eine echte Herausforderung.“

In der siebten Staffel des Sketchformats „Kroymann“ am Freitag (22. August) um 23.55 Uhr im Ersten treten auch die Dschungelcamper Natascha Ochsenknecht und Fabio Knez sowie Max Bornmann („Make Love - Fake Love“), Cecilia Asoro („Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“) und Youtuberin Jolina Mennen auf.