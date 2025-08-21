Ein falscher Moment beim Abbiegen, ein heftiger Aufprall: Nach einem Unfall ringt ein Motorradfahrer um sein Leben.

Bockhorst - Beim Verlassen einer Tankstelle ist ein Motorradfahrer mit einem Auto zusammengestoßen und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Ein Hubschrauber brachte den 33-Jährigen von der Unfallstelle in Bockhorst (Landkreis Emsland) in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik.

Der Motorradfahrer wollte am Mittwoch von dem Gelände der Tankstelle nach links abbiegen. Dabei übersah er laut Polizei das von links kommende Auto. Der 29-jährige Autofahrer bremste, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt, wie genau es zu dem Unfall kam.