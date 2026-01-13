Das Filmfest Dresden hat sich mit Kurzfilmen und Animationsfilmen einen Namen gemacht. Für die diesjährige Ausgabe gab es einen wahren Ansturm an Bewerbungen.

Für das Filmfest in Dresden im April sind rund 3.800 Produktionen eingereicht worden - eine Rekordzahl (Archivbild).

Dresden - Für das Filmfest Dresden im April sind so viele Produktionen eingereicht worden wie noch nie. Insgesamt muss die Sichtungskommission für die 38. Ausgabe des Festivals rund 3.800 Filme begutachten, im Vorjahr waren es 3.400, teilten die Organisatoren in Dresden mit. Unter dem Titel „Work in Progress“ stehen vom 14. bis 19. April Filme zum Thema Arbeitsgerechtigkeit, Solidarität und Zukunft der Arbeit im Mittelpunkt. Die Streifen laufen in einem Nationalen, einem Internationalen und einem sogenannten Mitteldeutschen Wettbewerb. Das Festival ist auf Kurzfilme und Animationsfilme spezialisiert.

Festival befindet sich in finanziell angespannter Lage

Zugleich meldeten sich die Macher in eigener Sache zu Wort. Die finanzielle Situation bleibe weiterhin angespannt, hieß es. „Die Kosten für Produktion und Durchführung steigen seit Jahren kontinuierlich – insbesondere infolge der anhaltenden Inflation –, während die Fördermittel nicht nur nicht mitwachsen, sondern insgesamt weiter rückläufig sind“, erklärte Festivalleiterin Anne Gaschütz. Auch in diesem Jahr sei man von der Haushaltssperre der Stadt Dresden betroffen, was einer Kürzung von zehn Prozent entspreche.

Schwerpunkte auch auf Lettland und Québec (Kanada) gerichtet

Ein Schwerpunkt ist in diesem Jahr Filmen aus Lettland gewidmet. Ferner begeht das Festival einen Geburtstag mit dem „Fokus Québec“, der bereits zum 20. Mal das Filmschaffen der frankophonen kanadischen Provinz würdigt. Der Programmteil habe sich längst als Publikumsliebling etabliert und werde sein Jubiläum mit internationalen Gästen feiern, hieß es weiter.

Mit Preisgeldern in Höhe von mehr als 70.000 Euro gehört das Filmfest Dresden nach eigenen Angaben zu den am höchsten dotierten Kurzfilmfestivals in Europa. Das vollständige Programm der 38. Festivalausgabe soll am 24. März im Filmtheater Schauburg Dresden präsentiert werden.