Das Filmfestival in Cottbus zeigt Werke aus Mittel- und Osteuropa. Das Besucherinteresse scheint kurz vor der Veranstaltung zuzunehmen.

Das Filmfestival in Cottbus findet in diesem Jahr vom 5. bis zum 10. November statt.

Cottbus - Kurz vor Beginn des Filmfestivals in Cottbus zeigen sich die Veranstalter mit dem bisherigen Besucherinteresse zufrieden. „Das zeigt sich auch in den Zugriffen auf unsere Seiten und den Zahlen des Vorverkaufes“, erklärte eine Sprecherin des Festivals. Allein bei den Festivalpässen, dem Angebot für Festivaldauergäste, verzeichne man aktuell einen 25-prozentigen Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr.

Das Filmfestival Cottbus legt seit Jahren einen Schwerpunkt auf Filme aus Osteuropa. In drei Wettbewerben treten vom 5. bis zum 10. November zig Filme gegeneinander an. Eine internationale Fachjury bewertet in den Kategorien Spielfilm, Kurzfilm und Jugendfilm.

Der Wettbewerb zeige „Geschichten und Erlebnisse, in denen sich die Herausforderungen eines Lebens zwischen Familie und Gesellschaft widerspiegeln“, hieß es von den Veranstaltern. Besucher können auch noch kurzfristig bei den Vorstellungen an Tickets kommen.