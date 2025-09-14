weather regenschauer
Auf einem Bach im Eichsfeld schwimmen tote Fische. Was ist passiert?

Von dpa 14.09.2025, 10:49
Am Wochenende waren tote Fische auf dem Fumbach in Westhausen im thüringischen Eichsfeld entdeckt worden. (Symbolbild)
Bodenrode-Westhausen - Mehrere tote Fische sind in einem Bach im Eichsfeld entdeckt worden. Auf dem Gewässer habe sich Schaum gebildet, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge habe am Samstag von Schaum und den toten Tieren auf dem Bach bei Bodenrode-Westhausen berichtet. Vor Ort sei festgestellt worden, dass aus einem Abflussrohr Rückstände von Maissilage in den Bachlauf gelangt seien. Die Polizei sicherte Wasserproben und ermittelt nun wegen der Gewässerverunreinigung, die Feuerwehr errichtete eine Sperre.