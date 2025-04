Hannover - Der deutsche Rekordhalter Samuel Fitwi ist nun auch deutscher Marathon-Meister. Der 29-Jährige gewann in Hannover in 2:06:29 Stunden und verpasste bei sonnigen, aber kühlen Bedingungen den Streckenrekord. Amanal Petros, der parallel beim Berliner Halbmarathon als erster deutscher Läufer die Marke von einer Stunde unterbot, hatte bei seinem Sieg im vorigen Jahr in 2:06:05 Stunden gewonnen.

„Das war ein bisschen ärgerlich, aber ich bin top zufrieden“, sagte Fitwi dazu, dass er am Ende nicht unter 2:06 Stunden blieb. Im NDR fügte er hinzu: „Am Ende waren die Beine und die Muskulatur ein bisschen zu.“

Der in Eritrea geborene Fitwi hatte im vergangenen Dezember Petros als deutschen Marathon-Rekordler entthront. In Valencia unterbot der Olympia-15. die alte Bestmarke in 2:04:56 Stunden um gerade einmal zwei Sekunden. In Hannover hängte er seinen ärgsten Rivalen Haftom Welday aus Hamburg mit einer Attacke nach rund 30 Kilometern ab. Der 35-jährige aus Äthiopien stammende Welday wurde in 2:11:06 Stunden Zweiter vor Tom Thurley (2:12:45) vom Potsdamer Lauf-Club.

Auch Mayer am Streckenrekord vorbei

Den Sieg bei den Frauen holte sich zum dritten Mal Olympia-Teilnehmerin Domenika Mayer. Die 34 Jahre alte Regensburgerin siegte überlegen in 2:24:22 Stunden und blieb damit über ihrem eigenen Streckenrekord. „Ich konnte überhaupt nichts mehr mobilisieren gefühlt. Ich war so froh, als ich da war“, sagte Mayer dem NDR im Ziel. Zweite wurde Laura Hottenrott in 2:27:06 Stunden, auf Rang drei lief Deborah Schöneborn (2:29:30).