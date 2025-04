Unbekannte knacken eine Fleischerei in Hohenstein-Ernstthal – und nehmen ordentlich Wurst und Co. mit. Welche Leckereien genau verschwinden, bleibt vorerst offen.

Hohenstein-Ernstthal - Mit großem Appetit, aber wenig Zerstörungswut sind Einbrecher in eine Fleischerei in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, stahlen die Unbekannten in der Nacht Fleischprodukte im Wert von rund 200 Euro - richteten beim Aufbrechen der elektrischen Schiebetür aber nur etwa zehn Euro Sachschaden an.

Nach dem Eindringen durchwühlten die Täter den Verkaufsraum und räumten kräftig ab – vor allem bei Wurst und anderen tierischen Produkten. Ob es sich bei der Beute um Steaks, Würste oder anderes Deftiges handelte, blieb zunächst offen. Die Polizei ermittelt und bittet die Öffentlichkeit um Hinweise.