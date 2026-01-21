Als Polizisten einen Autofahrer kontrollieren wollen, gibt er Gas. Nach einer Verfolgungsfahrt tauchen vor den Beamten plötzlich zwei Autos auf, die sich überschlagen haben.

Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle hat sich ein 41 Jahre alter Autofahrer im Landkreis Rotenburg (Wümme) mit seinem Wagen überschlagen. Vom Unfall war auch ein zweites Auto betroffen.

Tarmstedt - Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle hat sich ein 41 Jahre alter Autofahrer im Landkreis Rotenburg (Wümme) mit seinem Wagen überschlagen. In den Unfall auf einem Feldweg bei Tarmstedt war auch eine 49-jährige Frau verwickelt, deren Auto sich ebenfalls überschlug. Wie die Polizei mitteilte, erlitten beide leichte Verletzungen und wurden in Kliniken gebracht.

Nach derzeitigem Stand wollten Polizisten den Mann in Tarmstedt am Dienstagabend anhalten und kontrollieren. Der 41-Jährige beschleunigte aber stark, um sich der Kontrolle zu entziehen. An einem Feldweg stellten die Beamten kurz darauf die beiden verunfallten Autos fest. Den Ermittlungen zufolge versuchte der Flüchtige zu überholen, es kam es zum Zusammenstoß und beide Autos überschlugen sich.

Später stellte sich heraus, dass der 41-Jährige aus dem Landkreis Osterholz trotz bestehenden Fahrverbots am Steuer saß. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. An den Autos entstand ein Schaden von etwa 50.000 Euro.