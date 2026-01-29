Nach Jahren als Flüchtlingsunterkunft endet im Spreehotel eine besondere Etappe. Die Bewohner werden verteilt – das Hotel war zuvor mehrfach Ziel von Brandanschlägen.

Bautzen - Das als Flüchtlingsunterkunft genutzte Spreehotel in Bautzen wird Ende Februar geschlossen. Dann enden die Verträge zwischen dem Landkreis und dem Betreiber, wie das Landratsamt mitteilte. Aktuell leben den Angaben zufolge noch rund 150 Menschen unterschiedlicher Nationalitäten in der Einrichtung. Diese werden auf andere Gemeinschaftsunterkünfte im Landkreis verteilt.

Das Spreehotel war seit 2014 Asylunterkunft. Die Umwandlung des Hotels hatte für Proteste in der Region gesorgt. Zudem hatte es mehrere Brandanschläge auf das Gebäude gegeben. Nach Angaben des Landkreises war die Unterkunft 2017 aufgrund sinkender Zuweisungszahlen geschlossen worden. Im Jahr 2022 mietete der Landkreis das Spreehotel erneut als Unterkunft für Geflüchtete an, da die Asylzahlen damals wieder stiegen.