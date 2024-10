Mit dem Flieger in die Sonne. Zum Ferienstart in Sachsen starten zahlreiche Urlaubsflieger von den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden.

Leipzig/Halle/Dresden - Zum Start in die Herbstferien in Sachsen heben am ersten Ferienwochenende insgesamt 158 Passagiermaschinen von den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden ab. 46 sind es am Flughafen Dresden und 112 am Flughafen Leipzig/Halle, wie die Mitteldeutsche Flughafen AG mitteilte. Neben deutschen und europäischen Metropolen stünden Sonnenziele am Mittelmeer, im Atlantik sowie am Schwarzen und Roten Meer hoch im Kurs.

Nach Antalya (Türkei) fliegen ab Leipzig beispielsweise 31 Maschinen, nach Palma de Mallorca 13 sowie 11 nach Hurghada (Ägypten). Außerdem werden verschiedene Ziele in Griechenland angesteuert. Die Herbstferien beginnen an diesem Wochenende in Sachsen. In Thüringen und Sachsen-Anhalt sind bereits Ferien.