Lufthansa-Piloten und Kabinenpersonal wollen den ganzen Tag streiken. Das hat auch Auswirkungen auf Flüge an den Flughäfen in Sachsen.

Dresden/Leipzig - Wegen des Streiks beim Lufthansa-Personal sind auch an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden Flüge gestrichen worden. Wie die Mitteldeutsche Flughafen AG am Morgen mitteilte, sind Flüge von und nach München und Frankfurt betroffen. Am Flughafen Dresden sind es demnach insgesamt acht Flüge, am Airport Leipzig/Halle drei.

Aufgerufen zur Arbeitsniederlegung haben die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit für die Piloten und die Kabinengewerkschaft Ufo für die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Während die Piloten laut Aufruf der Vereinigung Cockpit für höhere Betriebsrenten streiken, will die Kabinengewerkschaft Ufo einem Sprecher zufolge mit einem Warnstreik Verhandlungen zu verschiedenen Tarifverträgen erzwingen.