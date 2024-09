Flüssiggastank in Potsdam in Brand - drei Verletzte

Potsdam - Bei einem Brand eines Flüssiggastanks im Potsdamer Ortsteil Groß Glienicke sind drei Menschen verletzt worden. Sie seien allesamt in Kliniken gebracht worden, eine der Verletzten per Rettungshubschrauber, teilte die Feuerwehr auf X mit. Demnach brannte das Gas aus dem oberirdischen Tank kontrolliert ab. Für die Umgebung bestehe keine Gefahr. Nähere Informationen zu dem Vorfall am Freitagabend an der Grenze zu Berlin waren zunächst nicht bekannt.