Die Berliner Olympia-Kampagne setzt voll auf die Jugend und wie sie von den Spielen profitieren könnte. Bei der Vorstellung richtet sich der Bürgermeister auch direkt an die Kinder.

Berlin - Mit einem Fokus auf Chancen für künftige Generationen wollen die Organisatoren der Olympia-Bewerbung die Berlinerinnen und Berliner überzeugen. „Wir wollen eine bessere Sportinfrastruktur für unsere Sportvereine, für unsere Sportmetropole Berlin. Aber wir wollen vor allen Dingen auch Zukunftsinvestitionen in unsere Stadt“, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) bei der Vorstellung der Kampagne mit dem Titel „Berlin gewinnt mit Olympia“ im Velodrom.

Unter den Gästen waren auch 150 Kinder. „Wir wollen es für euch hinbekommen, dass die Olympischen Spiele nach Berlin kommen, dass nicht nur Sportveranstaltungen hier stattfinden, sondern dass die ganze Stadt davon profitiert“, sagte Wegner an sie gerichtet.

DOSB entscheidet im September

Einer der Hauptkritikpunkte der Olympia-Gegner in der Hauptstadt ist, dass Berlin nach ihrer Ansicht das Geld für eine Bewerbung besser in die Infrastruktur im Breitensport wie etwa Hallen und Schwimmbäder stecken sollte. Dem entgegnete Innensenatorin Iris Spranger (SPD): „Moderne Sportstätten, bessere Trainingsbedingungen und neue Bewegungsräume kommen nicht nur dem Spitzensport zugute, sondern vor allem den Berlinerinnen und Berlinern im Alltag. Genau darum geht es bei dieser Bewerbung: um einen langfristigen Mehrwert für die Hauptstadt.“

Mit den Kampagnen-Motiven wird ab sofort in Berlin und in den sozialen Netzwerken geworben. Weitere sollen bald dazukommen. Im November hatte eine Umfrage im Auftrag des „Tagesspiegels“ in der Hauptstadt eine große Ablehnung für eine Bewerbung gezeigt. Die Volksinitiative des Landessportbundes (LSB) für eine Bewerbung hat mit über 28.000 gesammelten Stimmen einen Beschluss im Abgeordnetenhaus gefordert. Die Organisatoren wollen die Bevölkerung jetzt unter anderem auch mit Workshops, Online-Seminaren sowie Kieztouren aktiv einbinden.

Die finale Entscheidung über den deutschen Bewerber soll auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) am 26. September getroffen werden. Offen ist, ob der DOSB sich für die Spiele 2036, 2040 oder 2044 bewirbt. Knapp eine Woche zuvor finden die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus statt.