Unterstützung für zwei Kulturstätten: 117.500 Euro gibt es für die Sanierung der Synagoge Gröbzig, 112.500 Euro für die Digitalisierung der Luthergedenkstätten.

Berlin - Die Synagoge Gröbzig und die Luthergedenkstätten erhalten in diesem Jahr eine Förderung aus dem Denkmalpflegeprogramm „National wertvolle Kulturdenkmäler“. Zur Sanierung der Synagoge Gröbzig würden 117.500 Euro bereitgestellt, teilte der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Kröber mit. Für die Digitalisierung der Luthergedenkstätten in Wittenberg stünden 112.500 Euro zur Verfügung.

Das Programm „National wertvolle Kulturdenkmäler“ war ein Bundesförderprogramm zur Restaurierung und Instandhaltung bedeutender Baudenkmäler in Deutschland. Die jeweiligen Träger der Kulturdenkmäler wurden finanziell bei dieser Aufgabe unterstützt. Den Angaben zufolge handelt es sich bei den beiden genannten Förderungen um Altanträge aus dem Ende 2023 beendeten Programm.