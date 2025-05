Fortuna erhält Relegations-Chance - S04 so gut wie gerettet

Düsseldorf - Fortuna Düsseldorf hat sich mit einem 2:0 (0:0) gegen den FC Schalke 04 die Mini-Chance auf die Aufstiegs-Relegation in der zweiten Fußball-Bundesliga erhalten. Dawid Kownacki (57. Minute) und Myron van Brederode (78.) sorgten für den vierten Sieg im vierten Zweitliga-Heimspiel gegen die Königsblauen.

Die Fortuna kann damit am letzten Spieltag mit einem Sieg beim 1. FC Magdeburg wie schon in der Vorsaison noch Tabellendritter in der Abschluss-Tabelle werden. Dafür müssten aber die SV Elversberg auf Schalke und der SC Paderborn beim Karlsruher SC verlieren.

Schalke trotz Niederlage nach menschlichem Ermessen gerettet

Trotz der erneuten Niederlage der enttäuschenden Schalker, die sich vor einer Woche von Trainer Kees van Wonderen getrennt hatten, ist der Klassenverbleib aufgrund der anderen Ergebnisse nach menschlichem Ermessen geschafft. Das Team von Interimscoach Jakob Fimpel geht mit einem Vorsprung von drei Punkten und 14 Toren auf Eintracht Braunschweig in den letzten Spieltag.

Die Fortuna verdiente sich den Erfolg mit etwas mehr Entschlossenheit im zweiten Durchgang. Vor der Pause war der Fortuna die Möglichkeit auf den Aufstieg kaum anzumerken. Zwar war das Team von Trainer Daniel Thioune deutlich spielbestimmend, doch fehlte der letzte Wille zum Tor.

Ein schöner Volley-Treffer von van Brederode (13.) wurde nach Intervention des Videoschiedsrichters wegen einer vorherigen Abseitsposition von Nicolas Gavory nicht gegeben. Von den verunsicherten Schalkern kam auch nach dem Trainerwechsel sehr wenig.

Das Beste am Spiel war lange die Atmosphäre in der mit knapp 55.000 Zuschauern vollbesetzten Arena. Die Fortuna-Fans hatten ihr Team mit gleich zwei Choreographien auf den West-Klassiker eingeschworen und auch aus Gelsenkirchen hatten sich knapp 10.000 Fans auf den kurzen Weg gemacht.