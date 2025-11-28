Fortuna Düsseldorf hofft nach dem Sieg gegen Magdeburg auf eine Trendwende. Gegen Abstiegskandidat Dynamo Dresden soll der nächste Schritt aus der Krise geschafft werden. El Azzouzi fehlt gesperrt.

Düsseldorf - Mit einem Erfolg bei Dynamo Dresden will Fortuna Düsseldorf den Abstand zum Tabellenende weiter vergrößern. Nach dem erlösenden ersten Sieg im sechsten Spiel unter Markus Anfang in der Vorwoche fordert der Coach, „mit breiter Brust“ nach Dresden zu reisen. „Wir müssen bei uns bleiben und unsere Inhalte mit Überzeugung auf den Platz bringen“, sagte der 51-Jährige vor dem Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/ Sky).

Seine Mannschaft habe die Trainingswoche genutzt, um weiter an den Abläufen gegen den Ball zu arbeiten. „Wir wollen im Mittelfeld- oder Angriffspressing höher aktiv sein und Druck auf den Gegner ausüben. Im Spiel mit dem Ball wollen wir zielstrebig nach vorn kommen und Torchancen herausarbeiten“, formuliert Anfang seine Marschroute gegen den Tabellen-16. Nur vier Punkte trennen die Düsseldorfer auf Rang 13 derzeit vom Drittletzten Dresden.

Fortuna muss neben den verletzten Matthias Zimmermann, Tim Rossmann, Sotiris Alexandropoulos auch auf den gelbgesperrten Anouar El Azzouzi verzichten. Wer für den 24-Jährigen zum Einsatz kommen wird, ließ Anfang am Freitag noch offen. „Wir haben einige Optionen, um ihn zu ersetzen. Shinta Appelkamp oder Sima Suso können die Position jeweils spielen. Wir können aktuell aber auch etwas variabler schieben, um die Position zu besetzen. Wir werden schauen, wer am besten reinpasst.“