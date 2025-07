Weimar - An der Bauhaus-Universität in Weimar haben Aktivisten nach Angaben der Hochschule einen Seminarraum und das Foyer im Hauptgebäude besetzt. Der Hochschulbetrieb sei nicht beeinträchtigt, sagte eine Sprecherin. Den Angaben nach startete die Besetzung bereits am Mittwoch. Einem Bericht der „Thüringer Allgemeinen“ zufolge wollen die Besetzer erreichen, dass sich die Universitätsleitung für eine Rückführung der aus Jena stammenden und in Ungarn inhaftierten Person Maja T. einsetzen solle.

Die non-binäre Person Maja T. steht unter dem Verdacht, im Februar 2023 an Gewalttaten gegen tatsächliche oder vermeintliche Rechtsextremisten beteiligt und für schwere Körperverletzungen mitverantwortlich gewesen zu sein. Im Dezember 2023 wurde sie in Berlin verhaftet und im Juni 2024 nach Ungarn ausgeliefert – obwohl das Bundesverfassungsgericht dies untersagt hatte. Doch die Entscheidung aus Karlsruhe kam wenige Minuten zu spät.