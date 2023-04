Emden - Im Emdener Außenhafen ist ein Schüttgutfrachter mit dem Bug auf ein anderes Schiff aufgefahren. Wie die Wasserschutzpolizei am Montag mitteilte, hatte der Flutstrom das 88 Meter lange Schiff in der Nacht gegen das an der Pier liegende Seeschiff gedrückt. Der Kapitän des Schüttgutfrachters hatte von der See kommend das Schiff in den Außenhafen manövriert, um in die Große Seeschleuse einzulaufen.

Bei dem Unfall sei Sachschaden in bislang unbekannter Höhe entstanden. Fachleute sollen am Dienstag weitere Untersuchungen vornehmen, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Weitere Einschränkungen gab es demnach am Außenhafen durch den Zwischenfall nicht.