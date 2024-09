Dresden - Der neue sächsische Landtag nimmt Formen an. Am Mittwoch wollen sich bereits die ersten Fraktionen konstituieren - CDU und SPD. Die CDU ist künftig mit 41 Frauen und Männern im Parlament vertreten und hat vier Abgeordnete weniger als zu Beginn der vergangenen Legislatur. Ein CDU-Mann hatte die Fraktion später verlassen. Die SPD zieht wie in der letzten Wahlperiode mit zehn Abgeordneten ein.

Die Fraktion der Grünen möchte sich am 17. September konstituieren. Dann soll voraussichtlich auch der Fraktionsvorstand gewählt werden. Die Bündnisgrünen sind fortan mit sieben Abgeordneten vertreten, vorher waren es zwölf.

Die Linken wollen ihre Fraktion erst am 24. September formieren. Der späte Termin hängt damit zusammen, dass Parteichefin Susanne Schaper ihren lange geplanten Hilfseinsatz in Vietnam an diesem Freitag beginnt. Seit Jahren schon ist die gelernte Krankenschwester regelmäßig in dem südostasiatischen Land im Einsatz. Die Linken haben nur noch sechs Abgeordnete im 8. Sächsischen Landtag, in der letzten Legislaturperiode waren es 14.

Personelle Zuwächse können lediglich die AfD und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) verzeichnen, das erstmals zu einer Sachsen-Wahl antrat und auf Anhieb 15 Abgeordnete in das Parlament entsendet. Ein Zeitpunkt für die Konstituierung der Fraktion ist bislang nicht bekannt. Gleiches gilt für die AfD, die mit 40 statt bisher 38 statt vertreten ist. Vier Abgeordnete der AfD hatten die Fraktion während der Wahlperiode verlassen.

CDU-Politiker Marko Schiemann ist jetzt dienstältester Abgeordneter

Nach dem Ausscheiden des Landtagspräsidenten Matthias Rößler und seiner Stellvertreterin Andrea Dombois (beide CDU) gibt es nur noch einen Abgeordneten, der dem Parlament seit 1990 ununterbrochen angehört. Der Bautzener CDU-Politiker Marko Schiemann gilt als einer der Väter der Sächsischen Verfassung. Er war lange Zeit rechtspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion und kümmerte sich zuletzt um Europa.

CDU bietet BSW, SPD und Grünen Gespräche an

Die CDU machte unterdessen erste Schritte, um mit anderen Parteien Übereinstimmungen für eine Regierungskoalition auszuloten. Der Landesvorstand verständigte sich am Montagabend darauf, dem BSW, der SPD und den Grünen Gespräche anzubieten. Die AfD und die Linken bleiben außen vor. Für beide Parteien gelten Unvereinbarkeitsbeschlüsse. Damit ist eine Zusammenarbeit offiziell ausgeschlossen.