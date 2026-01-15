Das Heimspiel klappt: Franz Wagner kann in seiner Heimatstadt auflaufen. Und er ist nicht der einzige deutsche Nationalspieler.

Berlin - Basketball-Star Franz Wagner wird bei seinem Comeback beim NBA-Heimspiel in Berlin direkt in der Startaufstellung stehen. Der 24-Jährige werde nach seiner überstandenen Sprunggelenksverletzung für die Orlando Magic beginnen, es gebe aber eine Einsatzzeitbegrenzung, sagte sein Trainer Jamahl Mosley vor der Partie gegen die Memphis Grizzlies heute (20.00 Uhr/Amazon Prime) in der Uber Arena. Wie viele Minuten der deutsche Weltmeister spielen darf, verriet sein Coach nicht.

Der jüngere Wagner-Bruder, der in der Hauptstadt aufwuchs und bei Alba Berlin zum Profi wurde, musste lange um seinen Einsatz beim ersten regulären Saisonspiel der Liga in Deutschland bangen. Der deutsche Welt- und Europameister fehlte den Magic seit Anfang Dezember.

Sein Bruder Moritz Wagner wird dazu ebenso auf dem Feld stehen können wie Nationalmannschaftskollege Tristan da Silva. Moritz Wagner hatte erst am vorigen Sonntag nach mehr als einem Jahr Pause wegen eines Kreuzbandrisses sein Comeback gefeiert.