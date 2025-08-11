In Weißenfels ist eine Frau lebensbedrohlich verletzt worden. Ihr Partner soll brennende Flüssigkeit über sie geschüttet haben, um sie zu töten. Die Polizei ermittelt.

Weißenfels - In Weißenfels ist eine 47 Jahre alte Frau bei einem Tötungsversuch lebensbedrohlich verletzt worden. Ihr Partner werde verdächtigt, am Samstagabend brennende Flüssigkeit über sie gegossen und ihre Kleidung angezündet zu haben, teilte die Polizei jetzt mit. Gegen den 44 Jahre alten Tatverdächtigen sei nun Untersuchungshaftbefehl erlassen worden, hieß es.

Die Frau sei in eine Spezialklinik gebracht worden. Die Tat habe sich in einem Mehrfamilienhaus in der Stadt im Burgenlandkreis ereignet, teilte die Polizei mit. Die Beamten hatten den Tatverdächtigen am Sonntag nach intensiver Suche in Weißenfels festnehmen können. Wie genau und warum es zu der Tat gekommen sei, werde derzeit noch ermittelt.