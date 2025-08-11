Am Bahnhof Ostkreuz kommt es zu einer Auseinandersetzung. Eine Gruppe, die nach Angaben der Polizei mutmaßlich der rechten Szene angehört, soll zwei Menschen aus der linken Szene angegriffen haben.

Berlin - Die Berliner Polizei ermittelt wegen eines mutmaßlichen Angriffs auf zwei Menschen am Bahnhof Ostkreuz. Zwölf Personen - „mutmaßlich der rechten Szene zugehörig“ - sollen dort eine Frau (22) und einen Mann (25) angegriffen haben, die der linken Szene zugerechnet würden, teilten die Ermittler auf der Plattform X mit. „Die Gruppe soll die beiden bedrängt, geschlagen und getreten haben.“

Die Polizei nahm die zwölf Personen fest und deren Personalien auf. Die acht Männer und vier Frauen zwischen 17 und 46 Jahren seien dann wieder auf freien Fuß gekommen, teilte die Polizei am Montag zu dem Fall von Sonntag mit. Ärztliche Behandlung hätten die beiden Angegriffenen zunächst nicht in Anspruch genommen. Der Polizeiliche Staatsschutz übernimmt die Ermittlungen.