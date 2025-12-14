Nach einem Diebstahl in Weimar wird eine Frau handgreiflich: Sie attackiert einen Ladendetektiv und bedroht ihn. Nun ermittelt die Polizei wegen mehrerer Delikte.

Nach Angaben der Polizei lag gegen die 31-Jährige bereits ein Hausverbot für das Geschäft in der Schillerstraße vor. (Symbolbild)

Weimar - Eine Frau hat in Weimar nach einem Diebstahl einen Ladendetektiv angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, klaute sie am Freitagabend aus einer Parfümerieabteilung mehrere Produkte. Als die 31-Jährige den Laden verlassen wollte, sei sie von einem Ladendetektiv angesprochen worden.

Demnach wurde die Frau handgreiflich, trat und schlug den Ladendetektiv. Der Polizei zufolge spuckte sie ihn an und drohte ihm sogar mit dem Tod. Nach Angaben der Polizei lag gegen die 31-Jährige bereits ein Hausverbot für das Geschäft in der Schillerstraße vor.

Die Beamten nahmen die Frau vorläufig fest. Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen sie am Folgetag am Landgericht Erfurt ein Haftbefehl erlassen. Dieser sei jedoch unter Auflagen ausgesetzt worden. Gegen die 31-Jährige wird nun wegen räuberischem Diebstahl, Sachbeschädigung, Beleidigung und Hausfriedensbruch ermittelt.