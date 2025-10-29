Ein 57-Jähriger soll eine Frau auf offener Straße getötet haben. Lange war er danach im Krankenhaus versorgt worden. Nun ist er im Gefängnis.

Laut Polizeiangaben musste der Mann bis zuletzt stationär im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild).

Magdeburg - Nach dem gewaltsamen Tod einer 59-jährigen Frau in Magdeburg ist der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Eine Ermittlungsrichterin erließ Haftbefehl wegen Mordes, wie die Polizei mitteilte.

Der Syrer soll die Frau am 7. September mit einem Stichwerkzeug auf der Straße angegriffen haben - genaue Angaben zur Waffe gab es nicht. Die 59-jährige Syrerin war noch am Tatort gestorben. Der 57-Jährige soll sich im Anschluss mit der Waffe selbst schwere Verletzungen zugefügt haben.

Laut Polizei musste der Mann bis zuletzt stationär im Krankenhaus behandelt werden. Nun sei er in ein Gefängnis überführt worden. In welcher Beziehung der Mann und die Frau standen, war unklar.