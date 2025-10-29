Verkehr, Wilderei, Revierkampf: In Sachsen sind in 25 Jahren 240 tote Wölfe gefunden worden. Die meisten starben im Straßenverkehr.

Leipzig - Überfahren, illegal getötet oder auf natürliche Weise gestorben: In den vergangenen 25 Jahren sind in Sachsen 240 Wölfe tot aufgefunden worden. Das geht aus der Datenbank der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf hervor. Lediglich in Brandenburg (405) und Niedersachsen (314) waren die Zahlen höher.

In 162 Fällen war die Todesursache demnach ein Verkehrsunfall, 21 Mal wurde illegale Tötung nachgewiesen, 34 Mal starben die Wölfe eines natürlichen Todes. In mehreren Fällen war die Todesursache unklar oder noch offen. Bundesweit lag die Zahl der tot aufgefundenen Wölfe der Statistik zufolge bei 1.315 in den Jahren 2000 bis 2025.

Unter den zehn jüngsten gemeldeten Fällen in Deutschland sind den Angaben zufolge gleich fünf in Sachsen. Ein Altwolf starb dabei nach einem Verkehrsunfall im Landkreis Nordsachsen. Vier Tiere im Landkreis Bautzen waren Ende September und im Oktober eines natürlichen Todes gestorben.

Dabei hatte der Tod zweier im Raum Hoyerswerda entdeckter Weibchen für Aufsehen gesorgt. Zunächst hatte der Verdacht bestanden, dass die Tiere erschossen worden waren. Nach einer Untersuchung am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in Berlin könne dies aber ausgeschlossen werden. Die Experten gehen vielmehr davon aus, dass die beiden Tiere nach einem Kampf untereinander verendet waren.