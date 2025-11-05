Ein Hinweis auf eine Schusswaffe im ICE löste einen Polizeieinsatz bei Bitterfeld aus. Der Vorfall stellte sich als falscher Alarm heraus.

Bitterfeld - Eine vermeintliche Waffe sorgte am Dienstagabend für einen Polizeieinsatz im ICE-Zug von Berlin nach München. Nach Angaben der Bundespolizei stiegen in Bitterfeld Beamte zu.

Bundespolizei steigt in Bitterfeld zu

Ihnen sei eine Frau mit einer vermeintlichen Waffe gemeldet worden. Dabei handelte es sich jedoch um eine Handyhülle, wie sich im Laufe des Einsatzes herausstellte.