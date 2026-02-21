Rücksichtslos rempelt sich eine Frau durch eine Kita-Gruppe. Sie stößt die Kindergartenkinder an die Seite. Jetzt sucht die Polizei die Frau.

Neukirchen - Eine Frau hat sich auf rabiate Weise Platz durch eine Kindergartengruppe in Neukirchen (Erzgebirgskreis) verschafft und ein Kind verletzt. Laut Polizei lief die Unbekannte rücksichtslos in die ihr auf einem Gehweg entgegenkommende Gruppe von 17 Kinder. Sie habe die Jungen und Mädchen zur Seite gestoßen. Dabei sei eine Fünfjährige gestürzt und habe sich leicht verletzt.

Auf Nachfrage der Erzieherinnen soll die Frau gesagt haben, dass die Kinder lernen müssten, dass der Gehweg für alle da sei. Anschließend sei sie weitergegangen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen des Vorfalls sowie die Frau.