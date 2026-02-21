Sein Auto kam von der Straße ab und prallte gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum. Die Polizei will nun herausfinden, was genau passiert ist.

Südharz - Im Landkreis Mansfeld-Südharz ist ein 43-Jähriger mit seinem Auto von einer Straße abgekommen und dabei lebensbedrohlich verletzt worden. Das Fahrzeug sei zwischen Friedrichshöhe und Breitenstein aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gestoßen, teilte die Polizei mit. Der Mann sei dabei in dem Fahrzeug eingeklemmt worden. Er habe befreit werden können und sei in ein Krankenhaus gebrach worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, hieß es.