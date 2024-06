Oebisfelde-Weferlingen - Eine 75-jährige Autofahrerin ist mit ihrem Wagen in Oebisfelde im Landkreis Börde gegen einen Baum geprallt und gestorben. Die Frau sei zuvor aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und über den Bordstein gefahren, teilte die Polizei am Montagabend in Magdeburg mit. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb die Frau aus Niedersachsen noch an der Unfallstelle. Ein medizinisches Problem vor dem Unfall am Montagmittag könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es weiter. Oebisfelde ist ein Ortsteil der Stadt Oebisfelde-Weferlingen.