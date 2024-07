Eine Frau fährt beim Auffahren auf eine Straße einen 24-Jährigen auf einem Motorrad an. Der Mann kommt schwer verletzt ins Krankenhaus.

Frau fährt Motorradfahrer im Vogtlandkreis an

Eine Frau hat in Heinsdorfergrund einen Motorradfahrer angefahren. (Symbolbild)

Heinsdorfergrund - Eine Autofahrerin hat einen jungen Motorradfahrer in Heinsdorfergrund (Vogtlandkreis) angefahren. Der 24-Jährige kam am Abend schwer verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei Zwickau mitteilte. Die 43-Jährige hatte nach Polizeiangaben beim Auffahren auf eine Straße nicht die Vorfahrt des Mannes beachtet. Der Motorradfahrer streifte laut Polizei das Auto und kam zu Fall. Seine Maschine rutschte über die Straße in einen angrenzenden Bach.