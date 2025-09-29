Vor drei Wochen soll ein Mann seine frühere Partnerin auf einer Straße angegriffen und getötet haben. Der Verdächtige liegt weiterhin im Krankenhaus.

Magdeburg - Rund drei Wochen, nach dem ein Mann seine frühere Partnerin in Magdeburg auf der Straße erstochen haben soll, bleiben die Hintergründe der Tat weiter unklar. Der Mann sei weiterhin nicht vernehmungsfähig und befinde sich immer noch im Krankenhaus, sagte eine Polizeisprecherin. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 57 Jahre alte Mann die 59-jährige Frau mit einem Stichwerkzeug angegriffen haben. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen starb sie noch am Tatort. Beide seien syrische Staatsangehörige.

Den mutmaßlichen Täter fanden die Beamten schwer verletzt. Wie die Polizei weiter mitteilte, ergaben Zeugenbefragungen, dass sich der Beschuldigte selbst die Verletzungen mit einem Stichwerkzeug zugefügt habe, nachdem er das Opfer tödlich verletzt hatte.