In der vergangenen Woche soll ein Mann seine Partnerin auf einer Straße angegriffen und getötet haben. Der Verdächtige liegt weiterhin im Krankenhaus.

Magdeburg - Der Mann, der seine 59 Jahre alte Partnerin in Magdeburg auf der Straße getötet haben soll, ist weiter nicht vernehmungsfähig. Der 57-Jährige liege weiter im Krankenhaus, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Mit was für einem Werkzeug der Mann die Frau getötet haben soll und was der Hintergrund für die Attacke war, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte die Sprecherin weiter.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann die Frau vor rund einer Woche am Sonntag mit einem Stichwerkzeug angegriffen haben. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen starb sie noch am Tatort. Beide seien syrische Staatsangehörige. Die Leiche der Frau sei obduziert worden. Die Ergebnisse würden in die Ermittlungen einfließen. Auskunft über das Obduktionsergebnis gab die Polizei nicht.

Den mutmaßlichen Täter fanden die Beamten schwer verletzt. Wie die Polizei weiter mitteilte, ergaben Zeugenbefragungen, dass sich der Beschuldigte selbst die Verletzungen mit einem Stichwerkzeug zugefügt habe, nachdem er das Opfer tödlich verletzt hatte. Der Mann wurde im Krankenhaus auf einer Intensivstation behandelt.