Meiningen - Ein 43 Jahre alter Mann soll in Meiningen seine Mutter getötet haben. Gegen den Mann werde wegen Mordverdachts ermittelt, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Meiningen am Dienstag auf Anfrage mit. Gegen den Mann sei Haftbefehl erlassen worden, er befinde sich in Untersuchungshaft. Die Tat hat sich laut Staatsanwaltschaft in der Nacht zum Montag ereignet, die 69-jährige Frau sei tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Weitere Angaben machte der Sprecher unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht. Es würden Zeugen vernommen und Spuren ausgewertet. Mehrere Medien hatten zuvor online über den Fall berichtet.