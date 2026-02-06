Schnee und Glätte machen es Autofahrerinnen und Autofahrern schwer. Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin kam es nun zu einem weiteren Unfall, mit schlimmen Folgen.

Neustadt/Dosse - Eine 82-Jährige ist bei einem Unfall in Neustadt/Dosse (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) tödlich verletzt worden. Laut Angaben der Polizei kam die ältere Frau am Dienstag auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem Wagen zusammen.

Die Fahrerin sowie ein 32-jähriger Fahrer wurden in ihren jeweiligen Fahrzeugen eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit, wie es hieß. Beide kamen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Frau sei kurz darauf gestorben.

Die Ursache des Unfalls ist bislang nicht abschließend geklärt. Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse liege jedoch die Vermutung nahe, dass die 82-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen verloren habe, erklärte ein Sprecher der Polizei. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.