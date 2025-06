Nach dem gewaltsamen Tod einer 65 Jahre alten Frau in Emden klagt die Staatsanwaltschaft ihren Ehemann wegen Totschlags an. (Archivbild)

Aurich - Eine 65 Jahre alte Frau soll im Januar in Emden von ihrem Ehemann mit einem Messer erstochen worden sein - am Donnerstag (9.00 Uhr) beginnt vor dem Landgericht im ostfriesischen Aurich der Prozess gegen den 68-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Totschlag vor. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann mit seiner Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Streit geraten war und sie dabei mit Stichen tötete. Der Deutsche sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft rief der Angeklagte nach der Tat selbst den Notruf und meldete den Tod seiner Frau. Polizisten nahmen den Mann daraufhin vor Ort fest. Die Ehefrau wurde leblos in dem Wohnhaus gefunden.

In dem Prozess sollen mehrere Zeugen und ein Sachverständiger gehört werden. Ein Urteil könnte es Mitte Juli geben.