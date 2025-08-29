Nach Ladenschluss sitzt eine Frau plötzlich im Möbelgeschäft fest. Ihre Tochter ruft die Polizei – doch erst ein Tipp aus der Nachbarschaft bringt die Lösung.

Hermsdorf - Eine Frau ist in Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) versehentlich in einem Möbelgeschäft eingeschlossen worden. Eine halbe Stunde nach Ladenschluss informierte die Tochter der Frau am Donnerstagabend die Polizei, wie die Behörde mitteilte. Die alarmierten Kräfte versuchten zunächst, die Eigentümer zu erreichen. Allerdings ohne Erfolg.

Eine Mitarbeiterin eines benachbarten Möbelhauses gab schließlich den Hinweis, dass der Laden über eine Fluchttür verfügt. Über diese konnte sich die Frau befreien, wodurch jedoch ein Alarm ausgelöst wurde. Die zuständige Sicherheitsfirma wurde über den Fall informiert.