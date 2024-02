Bramsche - Zusammen mit Kratzbaum, Tierfutter und Zubehör ist eine Perserkatze in Bramsche (Landkreis Osnabrück) ausgesetzt worden. Die Polizei sucht nach Angaben vom Montag nach einer etwa 30 Jahre alten Frau, die das Tier und die Sachen am Sonntag auf dem Marktplatz ablud und dazu ein Schild mit der Aufschrift „zu verschenken“ stellte. Als eine Anwohnerin die Unbekannte ansprach, reagierte diese demnach nicht weiter und fuhr mit ihrem männlichen Begleiter in einem schwarzen Auto davon. Die Katze wurde vorübergehend von Passanten versorgt und später an den Bauhof der Stadt übergeben. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.