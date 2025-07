Rund um das RAW-Gelände in Berlin-Friedrichshain ist nachts viel los. Am Rande des Partytrubels soll es nun zu einer Vergewaltigung gekommen sein. Einem Medienbericht zufolge gab es eine Festnahme.

Frau soll in Berliner Partyviertel vergewaltigt worden sein

Die Polizei ermittelt nach einem mutmaßlichen Sexualdelikt am RAW-Gelände. (Symbolbild)

Berlin - Im Berliner Partyviertel in Friedrichshain soll in der Nacht zum Donnerstag eine Frau vergewaltigt worden sein. „Wir ermitteln wegen eines Sexualdeliktes in diesem Bereich“, sagte ein Polizeisprecher und nannte das RAW-Gelände. Die Staatsanwaltschaft sei ebenfalls mit dem Fall befasst.

Die „B.Z.“ berichtete, dass ein Tatverdächtiger festgenommen worden sei - möglicherweise seien aber mehrere Täter beteiligt gewesen. Um das mutmaßliche Opfer zu schützen, gebe es zunächst keine weiteren Informationen vonseiten der Polizei, so der Sprecher.