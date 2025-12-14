Bremerhaven - Bei einem Brand in einem Hochhaus in Bremerhaven ist eine 70-Jährige gestorben. Das Feuer am frühen Morgen sei in einer Wohnung im zehnten Geschoss des Hauses ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Ein Bewohner eines benachbarten Gebäudes hatte das Feuer bemerkt und den Notruf gewählt. Rund 30 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Andere Wohnungen wurden laut Feuerwehr nicht beschädigt. Die Polizei sucht nun nach der Brandursache.