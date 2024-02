Zwei Autos stoßen auf einer Landesstraße bei Belm frontal zusammen. Eine 63-Jährige stirbt noch am Unfallort.

Belm - Beim Zusammenstoß zweier Autos im Landkreis Osnabrück ist eine 63-Jährige ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt. Ein 19-Jähriger war mit seinem Auto am Sonntag auf einer Landesstraße bei Belm in den Gegenverkehr geraten und mit dem Fahrzeug der 63-Jährigen frontal zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Vermutlich war überhöhte Geschwindigkeit die Unfallursache. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät, sie starb noch am Unfallort. Der 19-Jährige sowie sein 33 Jahre alter Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Straße blieb stundenlang voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.